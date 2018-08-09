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Beslenip salındı, 1 kişi daha öldürdü! "Kim daha çok adam öldürecek diye iddiaya girdik"

Kayseri'de silahını beğendiği güvenlik görevlisini gözünü kırpmadan öldüren Hamdi Kayapınar'ın, 'İstanbul seri katili' olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ile "Kim daha çok adam öldürecek" diye iddiaya girdiği ortaya çıktı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 22:36
Beslenip salındı, 1 kişi daha öldürdü! "Kim daha çok adam öldürecek diye iddiaya girdik"

Kayseri'de daha önce 7 cinayet işleyen ve son olarak geçen hafta bir villanın güvenlik görevlisini öldüren seri katil Hamdi Kayapınar'ın, İstanbul seri katili olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ile "kim daha çok adam öldürecek" yönünde iddiaya girdiği ileri sürüldü. Kayapınar yakalandıktan sonra hakim karşısına çıktığında "İddiayı kazanan ben oldum" demiş.

ERKEK KARDEŞİNİ ÖLDÜREREK BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre; Seri katil Hamdi Kayapınar ilk cinayetini 1994'te işledi. Anne ve babasının kendisinden daha çok sevdiğini düşündüğü 13 yaşındaki erkek kardeşini iple boğarak öldürdü. Daha sonra 4 yıl cezaevinde yattı ve şartlı tahliye oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra 1998-2001 arasında 6 kişiyi öldürdü. İncir çekirdeğini doldurmayan sebeplerle cinayetler işleyen Kayapınar, bir defasında inşaatta kıstırıldı. Ancak kendisini yakalamak üzere olan polisi bacağından vurarak kaçtı. 2002'de yakalandı.

AİLESİNİ VE TOPLUMU SUÇLADI

Polise verdiği ilk ifadesinde ailesini ve toplumu suçlayan Kayapınar "Beni bugüne kadar kimse sevmedi. Babam hep aşağıladı. Toplum dışladı. Okula gidemedim. Meslek sahibi olamadım. Mutlu ailem ve beni seven anne babam olsaydı böyle olmazdım" dedi.

"KİM DAHA ÇOK ADAM ÖLDÜRECEK" İDDİASI

Kayapınar'ın, İstanbul'da 3 mobilyacıyı öldüren ve İstanbul seri katili olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ile 'kim daha çok adam öldürecek' yönünde iddiaya girdiği ortaya çıktı. Kayapınar, dönemin AnkaraDevlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanırken, mahkemede hâkime "İddiayı kazanan ben oldum" dedi.

İstanbul seri katili olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci

SİLAHINI BEĞENDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Geçen yıl şubatta tahliye olan Hamdi Kayapınar son cinayetini Kayseri'de işledi. Bir villada özel güvenlik görevlisi olan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı (47) öldürdü. Polis, uzun çalışmadan sonra katilin profilini belirledi. Kısa süre sonra Kayapınar'a ulaşıldı. Yılmaz'ı tabancasını beğendiği için öldürdüğünü söyleyen Kayapınar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede hâkimin "Daha başka kişileri öldürmeyi düşünüyor muydun?" sorusuna ise sessiz kalarak cevap vermedi.

İDDİA ÜZERİNE CAN ALDI

Seri katil Hamdi Kayapınar, sorgusunda Seyit Demirci ile daha çok adam öldürme üzerine iddiaya girdiğini ve 6 kişiyi bu nedenle öldürdüğünü ifade etmişti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 22:36
  1. Devlet Güvenlik Mahkemesi
  2. Sabah Gazetesi
  3. Sami Yılmaz
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  9. Ankara
  10. Sabah
  11. Polis
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  14. Hamdi Kayapınar
  15. Seyit Ahmet Demirci

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