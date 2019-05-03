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Beslediği sokak kedilerine mama vermeye gelince, hayatının şokunu yaşadı

Antalya’da kedileri beslemeye çıkan hayvansever, kedi besleme bölgesinde henüz yeni doğum yapmış anne kedi ile 4 yavrusu karınları deşilmiş halde, aynı bölgede başka bir anne kedi ve 4 yavrusu ise erimiş şekilde ölü bulunca hayatının şokunu yaşadı.

03 Mayıs 2019 Cuma 21:37
Beslediği sokak kedilerine mama vermeye gelince, hayatının şokunu yaşadı

Antalya’da kedileri beslemeye çıkan hayvansever, kedi besleme bölgesinde henüz yeni doğum yapmış anne kedi ile 4 yavrusu karınları deşilmiş halde, aynı bölgede başka bir anne kedi ve 4 yavrusu ise erimiş şekilde ölü bulunca hayatının şokunu yaşadı. Hayvanları başka hayvanlar zarar vermesin diye gömen hayvansever, bir gün sonrası kedileri gömdüğü yerden çıkartıp polise haber verdi. Hayvansever kadın olay yerinde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatırken, bölgede inceleme yapan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Olay, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz gün eski lunapark alanında meydana geldi. İddiaya göre , besleme noktası olarak belirlediği alana gelen Hülya Arıtürk isimli hayvansever, 3 yıldır beslediği anne kedinin yavrularıyla birlikte hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Kedilerin yanına gelen Arıtürk, anne ile yavrularının karınlarının deşilmiş olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Ardından kedileri bir poşete koyup, 50 metre ilerideki toprak alana gömen Arıtürk, tam bu noktada bu sefer 10 gündür kayıp olan başka bir anne kedi ile yavrularının erimiş haliyle karşılaştı. Şoka giren kadın, ne yapacağını şaşırdı. Bir gün sonra bölgeye gelen Arıtürk, gömdüğü kedileri dışarı çıkartmasının ardından polisi arayarak şikayette bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kedileri öldürdüğü iddia edilen kişi ya da kişilerin bulunmasına yönelik çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekiplerin, kedilerin ölüm nedeni hakkında araştırması devam ediyor.



“Hepsi bir bir yok oluyorlar”


Beslediği kedilerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldüğünü iddia eden Hülya Arıtürk ise yaşadığı o anları gözyaşları içerisinde anlattı. Arıtürk, “Bunun ifşa edilmesini istiyorum. Böyle bir şey nasıl yapılabilir bilmiyorum. Gözümün önünden gitmiyor o manzara. Küçücük 20 günlük bebekler. Bu insanlar da kalp mi yok, vicdan mı yok.70-80kedi besliyordum, şu sıralar 20-25 tane kaldı. Hepsi bir bir yok oluyorlar. Nere gittiklerini bilmiyordum, bu olayı görünce neden olduğunu anladım. Bunu yapanın bulunmasını istiyoruz.” dedi.



Diğer anne kediyle yavrularının asitle yakıldığı iddiası


Muratpaşa Mahallesi’nde daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirten Candost Derneği Başkanı Arife Yanık da yaşanan olayla ilgili çok şaşkın olduğunu söyledi. Üzgün olduğunu dile getiren Yanık, “Şuan çok şaşkınım. Muhtemelen gece saatlerinde yapıldığını düşünüyoruz. Bebekler karnı deşilmiş, anne öldürülmüş. Öteki kedi yakılmış, onun da bebekleri yanında. Normal ateş olduğunu sanmıyorum, asitli bir maddeyle yakılmış. Çok üzgünüm” dedi.


Olayla ilgili savcılığa şikayette bulunacaklarını da sözlerine ekleyen Yanık, “Hayvan haklarının Türk Ceza Kanunda yer alması gerekiyor. Bu bir insanlık suçudur.Bunu yapanların insana yapılmış gibi yargılanmaları lazım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 21:37
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