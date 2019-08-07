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Beşköy'deki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler anıldı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy Mahallesi'nde 1998'de meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybeden 47 kişi için anma töreni düzenlendi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:04
Beşköy'deki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler anıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy Mahallesi'nde 7 Ağustos 1998'de meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybeden 47 kişi anıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Beşköy Şehitler Anıtı önünde organize edilen anma töreninde yaptığı konuşmada, 21 yıl önce yaşanan sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Yaşanan acı felakette 47 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Ustaoğlu, "Ateş düştüğü yeri yakıyor ancak yıllar önce yaşanan bu acı olay her birimizin yüreklerinde yer etmiştir. Bunun içindir ki her yıl bu olayda yaşamını yitirenler için anma programları düzenleniyor." dedi.

Ustaoğlu, yaklaşık iki ay önce Araklı ilçesinde de sel meydana geldiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu acı olayda da 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bölgemiz coğrafi konumu ve iklim olayları nedeniyle yıllardır bu tarz afetlerle zaman zaman karşı karşıya kalmaktadır. Bu felaketlerin yaşanmaması adına el birliğiyle yapacağımız önemli çalışmalar var. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un açıkladığı eylem planı söz konusu. Eylem planı çerçevesinde şu an tüm dere yatakları ve bu dere yataklarında bulunan birinci derece riskli yapıların tespitleri bir aydır Bakanlığımızın gönderdiği teknik ekipler tarafından inceleniyor, kayıt altına alınıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde bu veriler neticesinde ciddi çalışmalar yapılacak. Bundan sonraki süreçte bu bölgelerde tekrar acıların yaşanmaması adına Bakanlığımızın denetiminde yapacağımız çalışmalarla riskli yapıları kaldırıp yerlerine güzel imkanlar taşıyan mekanlar yapılacak. Önümüzdeki süreç içerisinde bu adımlarla ilgili ciddi çalışmalar başlayacak."

Konuşmaların ardından sel ve heyelanda yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Ustaoğlu, daha sonra Beşköy'deki sel ve heyelanda çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Anma törenine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan, İlçe Belediye Başkanı Ali Aydın, sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:04
  1. Beşköy'de hayatını kaybedenler anıldı
  2. Trabzon
  3. Vali İsmail Ustaoğlu

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