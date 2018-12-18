"Beşir'in Şam ziyaretinin hedefi Arap saflarını birleştirme"

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in gerçekleştirdiği Şam ziyaretinin hedefinin "Arap ülkelerinin saflarını birleştirmek" olduğunu belirtti.

Eş-Şuruk Kanalı'na konuşan İbrahim, "Devlet Başkanı Beşir'in Suriye ziyareti, Arapların saflarını birleştirme yönündeki girişimlere liderlik etmeyi sürdürmesi kapsamındadır." dedi.

Arap ülkelerinin Suriye krizi konusunda pasif bir tutum sergilediğine işaret eden İbrahim, ziyaretin Suriye krizinin üstesinden gelmek amacıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

İbrahim söz konusu ziyaret, "Suriye'de yaşanan bölgesel ve uluslararası müdahalelerle birlikte buradaki çatışmayı bitirmeyi, Suriye'nin yaralarını sarmayı ve Arap saflarını birleştirmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, pazar günü Suriye'nin başkenti Şam'a birkaç saatlik sürpriz bir ziyarette bulunarak, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed ile bir araya gelmişti.

Beşir'in kısa Şam ziyareti ve Beşşar Esed'le görüşmesi, bölgede "sürpriz" olarak karşılanırken, diplomatik gözlemciler, Sudan Devlet Başkanı'nın, yaklaşık 8 yıldır ülkeyi ziyaret eden ilk Arap lideri olduğuna dikkati çekiyor.