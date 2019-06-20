"Beşir'in partisinin dönemi ve saltanatı sona erdi"

HARTUM (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti, "Askeri Konsey, devrik rejimin önemli isimlerini yargılamakta kararlı. Bugünden itibaren tüm yargılamalar başlayacak. (Ömer el-Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi) Ulusal Kongre Partisi dönemi ve saltanatı sona erdi. Sudan halkının mallarını eski rejimin fasit ve suçlu isimlerinden geri alacağız." dedi.

Orgeneral Hmidti, Başkent Hartum'daki Sadaka (Dostluk) Kongre ve Toplantı Merkezi'nde farklı sektörlerde faaliyet gösteren Sudanlı kadınlara seslendi.

AGK Başkan Yardımcısı Hmidti, "Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği 13 Mayıs olaylarına karıştığı tespit edilen 14 asker yakalandı. 5'i savcılıkta suçunu itiraf etti. Bizi çıkmaza sokmak için aleyhimizde çalışan taraflar var. Yargıyı etkilememek adına, tüm gerçekleri, soruşturma komisyonları çalışmalarını tamamladıktan sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

-"Beşir'in bir kopyasını daha istemiyoruz"

"Sudan'da Ömer el-Beşir'in bir kopyasını daha istemiyoruz." diyen Hmidti, "Beşir ve onunla birlikte olanlar zalimlerdi. Askeri Konsey, devrik rejimin önemli isimlerini yargılamakta kararlı. Bugünden itibaren tüm yargılamalar başlayacak. (Ömer el-Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi) Ulusal Kongre Partisi dönemi ve saltanatı sona erdi. Sudan halkının mallarını eski rejimin fasit ve suçlu isimlerinden geri alacağız." diye konuştu.

Liderliğini yürüttüğü orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) savunan Orgeneral Hmidti, "HDK kılığındaki ve gençlerden asker toplamaya çalışan, aralarında subayların da yer aldığı bir grup askerin" yakalandığını da ifade etti.

-"Tüm taraflarla fikir birliğine varmadan teknokrat hükümeti kurulmayacak"

Hiçbir tarafı dışlamadan kapsamlı bir çözüme ulaşmak istediklerini vurgulayan Hmidti, bir sene içinde genel seçimlere gitmek istediklerini, sandıklarda sahtekarlık yapılmaması için Afrika Birliği ve uluslararası toplumun gözlemci olarak katılmasına hazırlandıklarını söyledi.

Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yarımcısı, gösterilerin sona erdirilmesi için tüm gruplarla tam bir fikir birliğine varmadan teknokrat hükümetini kurmayacaklarını söyledi.



Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin (ÖDBG) "temizlik ve ötekileştirme yapacağı 4 yıllık bir geçiş dönemi istediğini" ancak kendilerinin teknokratlardan oluşacak 1 yıllık bir geçiş sürecinde ısrarcı olduklarını ifade eden Hmidti, şu anki aşamada seçimler yapılıncaya kadarki rollerinin "garantörlük" olduğunu sözlerine ekledi.

- Sudan'da son durum

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra, kitlesel muhalif gösterilerin sürdüğü bir ortamda, Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum'da gösterilerin odağındaki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Bunun üzerine taraflar tüm anlaşmaları iptal ettiklerini ve müzakereleri süresiz askıya aldıklarını açıklamıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.



Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada ise en son 118 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Sudan'da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için 7 Haziran'da Hartum'a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ilk olarak AGK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, ardından Etiyopya Büyükelçiliği'nde de muhalefet temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir'in muhalefet ile asker arasındaki dolaylı müzakereleri yeniden başlatma çabaları sürüyor.



