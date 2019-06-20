0553 313 94 23

"Beşir'in partisinin dönemi ve saltanatı sona erdi"

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti: - "Askeri Konsey, devrik rejimin önemli isimlerini yargılamakta kararlı. Bugünden itibaren tüm yargılamalar başlayacak. Ulusal Kongre Partisi dönemi ve saltanatı sona erdi. Sudan halkının mallarını eski rejimin fasit ve suçlu isimlerinden geri alacağız"

20 Haziran 2019 Perşembe 18:42
"Beşir'in partisinin dönemi ve saltanatı sona erdi"

HARTUM (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti, "Askeri Konsey, devrik rejimin önemli isimlerini yargılamakta kararlı. Bugünden itibaren tüm yargılamalar başlayacak. (Ömer el-Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi) Ulusal Kongre Partisi dönemi ve saltanatı sona erdi. Sudan halkının mallarını eski rejimin fasit ve suçlu isimlerinden geri alacağız." dedi.

Orgeneral Hmidti, Başkent Hartum'daki Sadaka (Dostluk) Kongre ve Toplantı Merkezi'nde farklı sektörlerde faaliyet gösteren Sudanlı kadınlara seslendi.

AGK Başkan Yardımcısı Hmidti, "Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği 13 Mayıs olaylarına karıştığı tespit edilen 14 asker yakalandı. 5'i savcılıkta suçunu itiraf etti. Bizi çıkmaza sokmak için aleyhimizde çalışan taraflar var. Yargıyı etkilememek adına, tüm gerçekleri, soruşturma komisyonları çalışmalarını tamamladıktan sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

-"Beşir'in bir kopyasını daha istemiyoruz"

"Sudan'da Ömer el-Beşir'in bir kopyasını daha istemiyoruz." diyen Hmidti, "Beşir ve onunla birlikte olanlar zalimlerdi. Askeri Konsey, devrik rejimin önemli isimlerini yargılamakta kararlı. Bugünden itibaren tüm yargılamalar başlayacak. (Ömer el-Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi) Ulusal Kongre Partisi dönemi ve saltanatı sona erdi. Sudan halkının mallarını eski rejimin fasit ve suçlu isimlerinden geri alacağız." diye konuştu.

Liderliğini yürüttüğü orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) savunan Orgeneral Hmidti, "HDK kılığındaki ve gençlerden asker toplamaya çalışan, aralarında subayların da yer aldığı bir grup askerin" yakalandığını da ifade etti.

-"Tüm taraflarla fikir birliğine varmadan teknokrat hükümeti kurulmayacak"

Hiçbir tarafı dışlamadan kapsamlı bir çözüme ulaşmak istediklerini vurgulayan Hmidti, bir sene içinde genel seçimlere gitmek istediklerini, sandıklarda sahtekarlık yapılmaması için Afrika Birliği ve uluslararası toplumun gözlemci olarak katılmasına hazırlandıklarını söyledi.

Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yarımcısı, gösterilerin sona erdirilmesi için tüm gruplarla tam bir fikir birliğine varmadan teknokrat hükümetini kurmayacaklarını söyledi.

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin (ÖDBG) "temizlik ve ötekileştirme yapacağı 4 yıllık bir geçiş dönemi istediğini" ancak kendilerinin teknokratlardan oluşacak 1 yıllık bir geçiş sürecinde ısrarcı olduklarını ifade eden Hmidti, şu anki aşamada seçimler yapılıncaya kadarki rollerinin "garantörlük" olduğunu sözlerine ekledi.

- Sudan'da son durum

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra, kitlesel muhalif gösterilerin sürdüğü bir ortamda, Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum'da gösterilerin odağındaki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Bunun üzerine taraflar tüm anlaşmaları iptal ettiklerini ve müzakereleri süresiz askıya aldıklarını açıklamıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada ise en son 118 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Sudan'da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için 7 Haziran'da Hartum'a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ilk olarak AGK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, ardından Etiyopya Büyükelçiliği'nde de muhalefet temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir'in muhalefet ile asker arasındaki dolaylı müzakereleri yeniden başlatma çabaları sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:42
  1. askeri geçiş konseyi
  2. Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti
  3. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolarov son detayları görüşmek için İstanbul’a geldi
    1. Kolarov son detayları görüşmek için..
    2. Yalçın Topçu: “Rol modellerimizi..
    3. "2002 yılında 720 bin olan iş yeri..
    4. Galatasaray'dan futbol eğitimine yatırım
    5. Seralardaki ürünler sular altında kaldı
    6. Suudiler'den İngilizlere tepki: Sadece..
    7. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    8. Kırgızistan-Türkiye Manas..
    9. Kaçak maden ocağında akıma kapılan..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Evdeki malzemelerle 2 farklı makyaj..
    12. Taşan derede mahsur kalan vatandaş..
    13. Erdoğan'dan "mülteci" mesajı! "Çok..
    14. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    15. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    16. Şuhut’ta şiddetli yağmur
    17. Borsada işlem hacmi sıralaması
    18. Borsada endekslerin değişimi
    19. Erdoğan: "Kimsenin siyasi ihtirasları,..
    20. Basra'da "yolsuzluk ve kötü hizmet"..
    21. Akhisarspor, Teknik Direktör Mehmet..
    22. 'Mursi'nin ölümünün arkasında o ülke..
    23. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    24. ABD'ye yeni nükleer füze geliyor!..
    25. ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde 10. gün
    26. Diyarbakır'da buğdayda 1 buçuk milyon..
    27. Borsada günlük işlemler (2)
    28. Borsada günlük işlemler (1)
    29. "Beşir'in partisinin dönemi ve..
    30. Bahreyn Çalıştayı'nın gündeminde..
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"