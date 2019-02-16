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Beşir'den "Sudan krizlere rağmen ayakta, yenilmedi" değerlendirmesi

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir:- "Sudan aleyhinde kurulan tuzaklara ve yaşanan krizlere rağmen yenilmedi ve kalkınma projelerine devam ediyor"

16 Şubat 2019 Cumartesi 23:26
Beşir'den "Sudan krizlere rağmen ayakta, yenilmedi" değerlendirmesi

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkesinin, aleyhinde kurulan tuzaklara ve yaşanan krizlere rağmen yenilmediğini ve kalkınma projelerine devam ettiğini söyledi.

Sudan haber ajansı SUNA'ya göre Beşir, başkent Hartum'da düzenlenen 2. Ulusal İslami Hareket Şura Konseyine katıldı.

Beşir, burada yaptığı konuşmada, "Sudan aleyhinde kurulan tuzaklara ve yaşanan krizlere rağmen yenilmedi ve kalkınma projelerine devam ediyor." diyerek ülkenin yaşadığı kriz ve sıkıntılardan daha güçlü şekilde çıkacağını iddia etti.

1989 yılında "Ulusal Kurtuluş Devrimi"nin (Beşir'in liderliğindeki darbe) gerçekleştirilmesinden bu yana ülkede özgürlüklere daha çok alan açıldığını savunan Beşir, halihazırda özgürlüklerden bahsedenlerin hükümet aleyhinde gösteriler yaptığını ve özgür bir şekilde basın toplantıları düzenlediğini ifade etti.

Sudan'da 19 Aralık'tan bu yana Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle gösteriler düzenleniyor. Sudan Devlet Başkanı Beşir ise her fırsatta reform ve iyileştirme sözü verirken yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini belirtiyor.

Hükümet, şimdiye kadar gösterilerde 31 kişinin öldüğünü açıklarken Uluslararası Af Örgütü ise 51 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 23:26
  1. Ömer el-Beşir
  2. Sudan

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