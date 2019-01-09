Beşir Derneği'nden soğuğa karşı sıcak destek

Beşir Derneği, binlerce hayırseverin desteği ile hazırlanan giyim ve yakacak yardımlarını, kışın zor şartlarda yaşamaya çalışan insanlarımıza ulaştırmak için harekete geçti. Türkiye’nin her yerinde yapılan yardım organizasyonları çerçevesindeodun, kömür, soba, battaniye ve doğalgaz fatura desteği ulaştıran dernek, aynı zamanda kurduğu aşevleri ile acil durumlarda günde 31 bin kişiye sıcak yemek servisi yapabiliyor. Ayrıca, acil ve belirli bir düzen kurulmasının zaman alacağı durumlarda kullanılmak üzere 5 bin kişilik yemek üretim kapasiteli mobil aş evleri de sürekli hazırda bekletiliyor.

Ülkemizde kış aylarındaki sıcaklık ortalaması 0 ile 5 derece arasında değişiyor. Bu şartlarda ise kendini kalın kıyafetler ya da yakacakla koruyamayan insanların vücut ısılarının ölümcül seviyelere düşmesi işten bile değil. Beşir Derneği, kültürümüzdeki “paylaşma” geleneğinden aldığı kuvvetle, Türkiye’nin 10 noktasında bulunan lojistik depolarından ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı ulaştırıyor. Aynı zamanda farklı bölge, il ve ilçelerde kurduğu “paylaşım noktaları” ile yardıma gereksinim duyan insanlar için ücretsiz gıda, temiz içme suyu ve hijyen malzemeleri de sağlıyor.

Gıdadan giyime, eğitimden kültür sanata, yakacaktan sağlığa kadar pek çok alanda insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren Beşir Derneği, çalışmalarının büyük kısmını Türkiye’de gerçekleştiriyor ve 230’den fazla temsilciliğiyle vatandaşların yardımına koşuyor. Bu kapsamda Türkiye’nin her yerinde tespitleri yapılan ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yardımlar yapılıyor. Beşir Derneği, tüm yurt genelinde yakacak, battaniye, soba ve kömür gibi kışlık yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Yurtdışında ise Fırat Kalkanı kapsamında kontrol altına alınan bölgeler başta olmak üzere İdlib, Halep, Hama gibi yerlerde kışlık yardım çalışmalarına hız veren Beşir Derneği,bölgedeki hayat şartlarının mevsim koşullarına ve savaş durumuna göre değişkenlik gösterdiğini ancak dernek olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı. Değişen şartlar çerçevesinde bölge halkı için en uygun yardım çeşidini belirlediği, dağıtım yapmak yerine yardım yapmanın hedeflendiği ve yardımların en hızlı şekilde gerçekleştirilmesinin hayati önem taşıdığı aktarıldı.