Beşir Derneği'nden soğuğa karşı "sıcak destek"

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, soğuk kış günlerinde yaşama mücadelesi veren insanlar için yurt içi ve yurt dışında giyecek ve yakacak yardımlarıyla, dondurucu kış aylarında sıcak bir umut olmaya ve destek vermeye devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre dernek, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan giyim ve yakacak yardımlarını, kışın zor şartlarda yaşamaya çalışan insanlara ulaştırmak için harekete geçti.

Türkiye'nin her yerinde yapılan yardım organizasyonları çerçevesinde odun, kömür, soba, battaniye ve doğal gaz fatura desteği ulaştıran dernek, aynı zamanda kurduğu aşevleriyle acil durumlarda günde 31 bin kişiye sıcak yemek servisi yapıyor. Ayrıca, acil ve belirli bir düzen kurulmasının zaman alacağı durumlarda kullanılmak üzere 5 bin kişilik yemek üretim kapasiteli mobil aşevleri de hazırda bekletiliyor.

Türkiye'de sıcaklığın 0 ila 5 derece arasında değiştiği kış aylarında, kendini kalın kıyafet veya yakacakla koruyamayan insanların vücut ısılarının ölümcül seviyelere düşmesini göz önünde bulunduran dernek, Türk kültüründeki "paylaşma" geleneğinden yola çıkarak, Türkiye'nin 10 noktasında bulunan lojistik depolarından, ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapıyor.

Aynı zamanda farklı bölge, il ve ilçelerde kurduğu "paylaşım noktaları" ile yardıma ihtiyaç duyan insanlar için ücretsiz gıda, temiz içme suyu ve hijyen malzemeleri sağlamaya devam ediyor.

- Dernek, yurt içi ve yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor

Gıdadan giyime, eğitimden kültür sanata, yakacaktan sağlığa kadar pek çok alanda insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren Beşir Derneği, çalışmalarının büyük kısmını Türkiye'de gerçekleştiriyor ve 230'dan fazla temsilciliğiyle vatandaşların yardımına koşuyor.

Bu kapsamda dernek, Türkiye'nin her yerinde tespitleri yapılan ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yardımların ulaştırıldığı çalışmalarında, Türkiye genelinde yakacak, battaniye, soba ve kömür gibi kışlık malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.



Açıklamada, derneğin yurt dışı çalışmaları kapsamında ise Fırat Kalkanı Harekatı'nda kontrol altına alınan bölgeler başta olmak üzere İdlib, Halep, Hama gibi yerlerde kışlık yardım çalışmalarına hız verildiği belirtilerek, bölgedeki hayat şartlarının mevsim ve savaş durumuna göre değişkenlik gösterdiği ve derneğin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Değişen şartlar çerçevesinde bölge halkı için en uygun yardım çeşidini belirlediği ifade edilen açıklamada, dağıtım yapmak yerine, yardım yapmanın hedeflendiği ve yardımların en hızlı şekilde gerçekleştirilmesinin hayati önem taşıdığı aktarıldı.











