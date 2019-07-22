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Beşir Derneği, ihtiyaç sahiplerini mutlu etek için kurban bağışlarına talip oldu

Beşir Derneği Develi’de Kurban Bayramı öncesi ve kurban bayramında yapılacak çalışmalar hakkında istişare toplantısı yaptı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:45
Beşir Derneği, ihtiyaç sahiplerini mutlu etek için kurban bağışlarına talip oldu

Beşir Derneği Develi’de Kurban Bayramı öncesi ve kurban bayramında yapılacak çalışmalar hakkında istişare toplantısı yaptı.


Toplantıya Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Başkanı Ertuğrul Baygın, Beşir Derneği Develi Temsilcisi Mahmut Kılınç ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda kurban bayramında yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.


Derneği Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç, "Kurban, kulluğun ve adanmışlığın bir vesilesidir, bir olmayı halden anlamayı fedakarlığı ve paylaşmayı öğretir bizlere bir yetimin sevincini mahsun bir gönlün samimi duasını ulaştırır. Bir hisseyle mutluluğu paylaştırır, kulluğumuzu olgunlaştırır ve Rabbimize yakınlaştırır kurban. Kurban yakınlaşmaktır paylaşmaktır. Beşir Derneği olarak da yurt içinde ve yurt dışında kurban kesim organizasyonları düzenleyerek kardeşlerimizin ve paylaşmanın mutluluğu yaşatmanın gayretindeyiz" dedi.


"Bildiğimiz gibi Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bizde Beşir Derneği olarak, mahcup, masum gönüllere dokunmak için, onların ağabeyi olmak için Kurban Bayramında kurban etinin alamayan, kurban eti göremeyen insanlar, et yiyemeyen fakirlerin fukaraların onları da bir hisse dahi olsa mutlu etmek istiyoruz" diyen Kılınç, "Bir hisse ile kalplerin birlikteliğidir, kurban ayrı canda,aynı anı yaşamaktır, kurban uzaktakilerin sesini, yakından duymaktır,


kıyıdaki hayatlarda hissedar olmaktır kurban. Yakınlaşmanın derde olma gönülüdür kurban. Gelin bu bayramda uzakları yakın edelim. Onun içinde bir hisseyle de bu birlikteliğe ortak olabiliriz. Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde yer alan yaygın temsilciklerimiz, gönüllerimiz ile en ücra noktalarına kadar gidip vekaleten kurban kesim ve dağıtım hizmetleri ile kurban bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Gönül coğrafyamızın mahsun yüzlerini hep beraber güldürelim diye, bir kurban bağışımızın, yurt içinde ve yurt dışındaki 850 TL olan kurban bağışlarımızı bizlere bağış yaptığınızda, hem kendi ülkemizde ve dünyadaki o mahcup Afrika’daki olsun, oradaki mahcup gönüllere onlara bir hisseyle de onların gönüllerine girebiliyoruz" ifadesinde bulundu.


Kılınç, "Öncelikle kendi temsilciliklerimizden, Beşir Derneği temsilciliklerine giderek bağışlarını yapabilirler. besir.org.tr web sayfamızdan kurban bağışı yapabilirler. Anlaşmalı bankalarımızla 4 taksit imkanıyla, kurban bağışını yapabilir kardeşlerimiz. Bu kurban kendi ülkemizde de temsilciliklerimiz vasıtasıyla da ihtiyaç sahiplerine de kurban etinin payını götürmekle görevli olan kardeşlerimiz inşallah burada da sizlerin evlerindeki hisseleri de, kesmiş olduğunuz kurban paylarına da talip oluyoruz. Kurban kesemeyen kardeşlerimize, kurban eti girmeyen evlere onlara yardımcı oluyoruz inşallah" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:45
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