Beşir Derneği gönülleri fethetti

Beşir Derneği Aydın İl Temsilcisi Fatih Günaydın, derneğin 2019 yılı Ramazan faaliyetlerini değerlendirdi. Özellikle ‘Bir kap, bir kalp’ projesi kapsamında Aydın’da 3 bin 500 kişiye iftar verildiğini belirten Günaydın tüm destekçilere teşekkür etti.

Ramazan ayının bereketini ve sevincini her yerde yaşatmaya gayret ettiklerini ve “Bu Ramazan Herkes Seni Bekliyor ‘’ sloganıyla yola çıkarak Dünya’da Türkiye’de ve Aydın’da ihtiyaç sahibi insanların Ramazan sevincini doyasıya yaşamasını vesile olmaya çalıştıklarını belirten Beşir Derneği Aydın Temsilcisi Fatih Günaydın çalışmalarının deva ettiğini söyledi.

Gönüllüler ile 2019 Ramazan ayında da gönülleri fethetmeye çalıştıklarını belirten Beşir Derneği Aydın Temsilcisi Fatih Günaydın, “Beşir Derneği ‘Bir Kap Bir Kalp’ projesiylesıcak yemek ikramları, ihtiyaca yönelik nitelikli gıda yardımları,giyim ve bayramlık yardımları, iftar organizasyonları, zekat ve fitre yardımları gibi bir çok faaliyet ile ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayının bereketinden faydalanmasını sağladı. Bağışçılarımız https://www.besir.org.tr/ adresinden sıcak yemek başvuru formlarını doldurarak başvurularını yaptılar. Proğrama alınan başvuru sahiplerinin evlerinde hazırlamış oldukları yemekleri dernek gönüllülerimiz alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Bu sayede Ramazan ayı boyunca Aydın’da 3 bin 500 kişiye bağışçılarımızın yemekleri ulaştırıldı. Türkiye genelinde ise yaklaşık olarak 131 bin aileye sıcak yemek ikramı ulaşmış oldu. Bunun yanında Aydın’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kumanyaları, bayram sabahı için kahvaltılık koli,yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafetler hediye edildi” diyerek bu yardımların yapılmasında katkısı ve emeği olan herkese teşekkür etti.