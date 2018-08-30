Beşiktaş'tan Tolga Ciğerci bombası!

Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli oyuncu Tolga Ciğerci için Beşiktaş devreye girdi.

Tolga Ciğerci'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi feshedildi. Oyuncu serbest kaldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın devrede olduğu bu transfer için kolları sıvadığı öğrenildi.

Tolga Ciğerci için Şenol Güneş'in de ısrarcı olduğu ve bu konuda yönetime olumlu rapor verdiği sızan bilgiler arasında...

Bu transfer gelişmesiyle ilgili yarın akşama kadar görüşmelerin süreceği konuşuluyor.