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Beşiktaş'tan Sarpsborg maçının bilet ücretlerine indirim!

Daha önce 165 lira olarak duyurulan en ucuz bilet, yeni fiyatlandırmada 125 liraya indirildi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:35
Beşiktaş'tan Sarpsborg maçının bilet ücretlerine indirim!

Beşiktaş yönetimi, Sarpsborg ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçının bilet fiyatlarında indirime gitti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Vodafone Park'ta 20 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te yapılacak maçın bilet fiyatlarında, yönetim kurulunun yaptığı değerlendirme sonucunda indirime gitme kararı alındığı ifade edildi.

Daha önce 165 lira olarak açıklanan en ucuz bilet, yeni fiyatlandırmada 125 liraya düşürüldü.

Eski fiyatlardan Sarpsborg maçı için bilet satın alan taraftarların, Passolig kartlarına farkın iade edileceği kaydedildi.

BİLET FİYATLARI

Beşiktaş-Sarpsborg maçı için belirlenen yeni bilet fiyatları şöyle:


Kategori 8: 125 lira

Kategori 7: 135 lira

Kategori 6: 185 lira

Kategori 5: 215 lira

Kategori 4: 245 lira

Kategori 3: 275 lira

Kategori 2: 305 lira

Kategori 1: 335 lira

VIP: 900 lira

1903 A-E: 900 lira

1903 B-D: 1000 lira

1903 C: 1100 lira

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:35
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