Beşiktaş resmen açıkladı: Quaresma kadro dışı!

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın bu sezon kadroda olmayacağını açıkladı.

Beşiktaş, takımda istenmediğini açıklayan Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya kendisine takım bulması için transfer döneminin sonuna kadar izin verildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir.

Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir."