THY - İstanbul
0553 313 94 23

Beşiktaş'tan Ozan Tufan bombası! Görüşmeler başladı

Süper Lig devleri Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında genç yıldız Ozan Tufan için görüşmeler başlarken, Beşiktaş'ın Ozan Tufan'a karşılık para artı futbolcu takası teklif ettiği iddia ediliyor

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:25
Beşiktaş'tan Ozan Tufan bombası! Görüşmeler başladı

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet Gazetesi'ndeki iddiaya göre iki kulüp arasındaki görüşmeler başlarken, Beşiktaş'ın Ozan Tufan'a karşılık para artı futbolcu takası teklif ettiği belirtildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Ozan'ın takımda kalacağını söylemesine rağmen milli futbolcu bu sezon hiç forma şansı bulamadı

FENERBAHÇE'DE 99 MAÇ OYNADI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2015 yaz Ozan'ı Bursaspor'dan transfer etmek için yarışmış, sonunda kazanan taraf sarı lacivertliler olmuştu

Fenerbahçe, bonservisi için 7 milyon Euro ödediği Ozan'a yılda 1.5 milyon Euro artı maç başı 10 bin Euro veriyor. Şenol Güneş'in Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde yıldızı parlayan Ozan Tufan, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 99 resmi maçta 9 gol attı, 8 asist yaptı

23 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'da oynadığı 39 karşılaşmada ise 4 gol kaydetti.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:25
  1. Bursa
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Ozan Tufan
  5. Transfer
  6. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabük kurban bayramı namazı saati kaçta?
    1. Karabük kurban bayramı namazı saati..
    2. Teröristbaşı Netanyahu 'Küresel..
    3. Arda'dan Hakan Balta için veda mesajı
    4. Şehit Ömer Halisdemir bu bayramda..
    5. ABD'den o ülkelere sert suçlama!..
    6. Benzini biten motosikleti ayağıyla itti!
    7. Hırsız Brunson ile ilgili AK Parti'li..
    8. TFF'den Kurban Bayramı mesajı!
    9. Emekli ikramiyesini devlete geri verdi
    10. AK Parti'den 'Abdullah Gül' açıklaması!
    11. Destici'den Büyükelçilik saldırısına..
    12. Samsun'da meydan savaşı! 100 kişi..
    13. Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe çıkışı:..
    14. Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 120..
    15. Kurban pazarında arefe kalabalığı
    16. Adıyaman'da yağ fabrikasında korkutan..
    17. Video hazırlandı! Bakanlıktan..
    18. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 göçmen..
    19. Ronaldo'suz ilk maçına çıkan Real..
    20. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme imzayı..
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!