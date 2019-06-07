Beşiktaş Nazım Sangare bombasını patlattı

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki Gökhan Gönül'ün alternatifi olarak düşündüğü milli sağ bek Nazım Sangare için Antalyaspor'un kapısını çaldığı ve bu oyuncuyu Akdeniz temsilcisinden istediği belirtildi.

Star'ın haberine göre; siyah-beyazlı kurmayların Almanya doğumlu olan Nazım Sangare için 2 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Antalyaspor 24 yaşındaki savunma oyuncusunu 2017'de Osnabrück takımından 250 bin euroya renklerine bağlamıştı.

Yevhen Konoplyanka da gündemde

Orta sahanın sağında da forma giyebilen Sangare için Akdeniz ekibinin kapıyı 3 milyon eurodan açtığı Beşiktaş'ın fiyatı düşürmek için pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

Bu arada Kartal'da sol kanada Schalke'de mutlu olmadığı için ayrılacağını açıklayan Yevhen Konoplyanka (29) ismi yeniden gündeme geldi. Forvet arkasında da forma giyebilen Konoplyanka'yı Siyah-Beyazlı yöneticilerin önümüzdeki hafta satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçeceği kaydedildi.