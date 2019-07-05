Beşiktaş'tan Mahmoud Kahraba hamlesi
Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Mısırlı Mahmoud Kahraba'yı yakın markaja aldı.05 Temmuz 2019 Cuma 12:45
Yeniakit.com.tr - Teknik patron Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer girişimlerine devam eden Beşiktaş'tan sürpriz hamle geldi.
Bonservisi elinde!
Siyah beyazlı ekip Mısır takımlarından Zamalek takımında sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Mahmoud Kahraba için nabız yokladığı iddia edildi.
Kahraba bu sezon 29 maçta 11 gol 11 asist yapma başarısı gösterdi.
Kaynak:Yeniakit.com.tr
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