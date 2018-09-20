Beşiktaş'tan 'iflas' açıklaması! Resmi siteden paylaştılar
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sosyal medya üzerinden yayınlanan, BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş. hakkında konkordato veya iflas talebinde bulunulduğu şeklindeki asılsız iddia ve haberleri, kulübün resmi sitesinde yaptığı açıklamayla yalanladı20 Eylül 2018 Perşembe 12:13
Beşiktaş Kulübü, sosyal medyada siyah beyazlı kulüp hakkında çıkan iflas iddialarını yalanladı.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Son zamanlarda sosyal medya üzerinden listeler yayınlanarak BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş. hakkında konkordato veya iflas talebinde bulunulduğu şeklinde asılsız haberler yer almaktadır. Şirketimiz hakkındaki iddiaların herhangi bir gerçekliği bulunmamakta olup, şu anda şirketimiz aleyhine devam etmekte olan herhangi bir iflas, konkordato talepli dava veya iflas yoluyla icra takibi bulunmamaktadır.
Saygılarımızla tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.
Beşiktaş JK "
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