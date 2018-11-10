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Beşiktaş'tan Gomez bombası! Bonservissiz geliyor

2015-2016 sezonunda Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de gol kralı olan Mario Gomez, siyah-beyazlı takımla bonservis sorununu halledeceğini söyledi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:59
Beşiktaş'tan Gomez bombası! Bonservissiz geliyor

Bu sezon beklentilerin uzağında bir performans gösteren ve taraftarlarını memnun etmeyen Beşiktaş, ligin ikinci yarısında farklı bir görüntü ortaya koymak istiyor. Bu nedenle transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Transfer Komitesi, rotasını tanıdık bir isme çevirdi.

2015-2016 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen, Süper Lig’de gol kralı olan ve Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşayan Mario Gomez, yeniden gündeme geldi. Beşiktaş taraftarının gönlünde 1 sezonda taht kuran Alman golcü, kiralık olarak geldiği İstanbul’dan sezon sonunda ayrılmıştı. O günden beri siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı 33 yaşındaki forvet oyuncusu için yeniden girişimler başladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’dan Stuttgart’a 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Mario Gomez’in, kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor. Ancak Almanya’da çok sayıda Türk arkadaşı bulunan tecrübeli futbolcu, kendisine sürekli yapılan “Beşiktaş’a git Gomez” taleplerine sıcak bakmaya başladı.

Yönetim teklif yaptı

Yeni Şafak'ın haberine göre; Almanya’da yaşayan Türkler’le olan yakınlığıyla da bilenen Mario Gomez, arkadaşlarının sürekli Beşiktaş konusunda istekte bulunması karşısında kayıtsız kalmadı. Taleplere olumlu cevap veren Alman golcü ile bir görüşme yapan Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcuya teklifini yaptı. 1.5 yılık sözleşme önerilen Gomez’e yıllık 3.5 milyon Euro teklif edildi.

Bir yandan da bonservis problemi olan Gomez, bu konuyu kendisinin halledeceğini söyleyerek imza parası istedi. Beşiktaş’ın maaş teklifini kabul eden tecrübeli golcü, “Beşiktaş’a gelmeyi ben de istiyorum. Kulübümle olan sözleşme işini ben halledeceğim” dedi. Bonservis bedeli ödenmeyeceği için Beşiktaş’tan imza parası talep eden Gomez konusu, önümüzdeki günlerde Beşiktaş yönetim kurulunda yeniden gündeme gelecek.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:59
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Mario Gomez
  4. Gomez

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