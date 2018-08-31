Beşiktaş'tan Burak Yılmaz bombası! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş, Burak Yılmaz’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlı kulüp, 33 yaşındaki golcü için kulübü Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

Bu gelişmenin ardından Burak ile masaya oturacak olan Beşiktaş, tecrübeli futbolcuyla sözleşme şartları konusunda uzlaşmaya çalışacak.

Kariyerine, 2006-2008 yıllarında formasını giydiği Beşiktaş’ta devam etmek isteyen Burak’ın siyah beyazlılarla anlaşması ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.