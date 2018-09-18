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Beşiktaş'tan Alvaro Negredo açıklaması

Kartal, geçen sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Negredo ile yollarını ayırdığını açıkladı.

18 Eylül 2018 Salı 18:56
Beşiktaş'tan Alvaro Negredo açıklaması

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Alvaro Negredo'nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir. Alvaro Negredo'ya emekleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El Nasr, 33 yaşındaki Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 18:56
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  2. Beşiktaş
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