Beşiktaş’taki terör saldırısının bir faili yakalandı İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de yakalanan terörist Mesut Bakar’ın 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39’u polis 7’si sivil olmak üzere 46 vatandaşın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında olduğu tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de yakalanan terörist Mesut Bakar’ın 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39’u polis 7’si sivil olmak üzere 46 vatandaşın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında olduğu tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Hakkari Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ’PKK terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan Mesut Bakar isimli terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin; 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39’u polis 7’si sivil olmak üzere 46 vatandaşın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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