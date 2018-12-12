0553 313 94 23

Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitleri anıldı

Yeni Çamlıca İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince anma töreni düzenlendi

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:48
Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitleri anıldı

İSTANBUL (AA) - Yeni Çamlıca İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişiyi andı.

Okulda düzenlenen törende Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünden polis memurları, saldırıda şehit olanların yakınları, arkadaşları ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, öğrenciler şehitlerin anısına şiirler okudu.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ney dinletisi gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:48
  1. Anma
  2. tören
  3. Vodafone Park terör saldırısı
  4. yeni çamlıca imam hatip orta okulu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milyonlarca kişiye büyük müjde! Kiralar düşecek
    1. Milyonlarca kişiye büyük müjde!..
    2. Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı..
    3. TCMB döviz kurları
    4. ABD'den Kaşıkçı açıklaması: O..
    5. HDP belediye başkan adayları 2019 Urfa
    6. Türkiye'den Avusturya'nın Sembol..
    7. PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele..
    8. İstanbul'da kar tedbirleri
    9. Tarihi eser ve gök taşı satmaya..
    10. Erzurum'da terör operasyonu
    11. Kışın sıcak suyu severiz ama, çok..
    12. Boluspor, Altınordu maçına odaklandı
    13. Lonca Girişimcilik Merkezi 11 startup..
    14. ENCoin, kart puanını uçak biletine..
    15. MKE Ankaragücü'nde Demir Grup..
    16. Kadın cezaevi inşaatından bakır çalan..
    17. Türk Kızılayı Derneği: "Kızılay, yerel..
    18. FETÖ sanığına hapis cezası
    19. Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı..
    20. Türk Kızılayı Derneği: "Milletimiz ve..
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?