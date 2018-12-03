Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında sanık sayısı arttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı PKK'nın terör saldırısına ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava dosyasıyla, bu saldırıya ilişkin hazırlanan yeni bir iddianamedeki 23 sanığın dosyasının birleştirilmesine karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 23 tutuklu sanık katıldı.

Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırıya ilişkin 40 sanık hakkında yeni bir iddianame hazırlandığını ve bu iddianamenin mahkeme heyeti tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Heyet yeni iddianamedeki 23 sanığın dosyasının bu davadaki olaylarla ilişkili olması nedeniyle, saldırıya ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Böylece dava kapsamında yargılanan sanık sayısı 33 oldu.

Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar dava dosyası ile birleşen 23 sanığın iddianamede "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme", "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme", "patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme", "patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme" suçlarıyla suçlandığını ifade etti.

Sadece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında iddianame hazırlanan 17 sanığın ise dosyasının tefrik edilmesine karar verildi.

Duruşmada söz alan birleşen dosyadaki bazı sanıklar, iddianamenin kendilerine cd ortamında geldiğini, inceleme yapamadıklarını ve savunmalarını daha sonra yapmak istediklerini söyledi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 114 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz ve Sercan Bingöl hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Bu sanıklar hakkında ayrı ayrı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay ila 15 yıl, 7 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye yardım etme" suçundan 157 yıl 6 ay ila 210 yıl, 39 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye yardım etme" suçundan bin 315 yıl 9 ay ila bin 755 yıl, 35 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 340 yıl 9 ay ila 420 yıl, 208 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 2 bin 28 yıl ila 2 bin 496 yıl, zincirleme olarak "patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay ila 16 yıl 6 ay ve zincirleme şekilde"patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme" suçundan da 3 yıl 6 ay ila 16 yıl 6 ay arasında olmak üzere farklı oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklardan Rıdvan Döner, Fırat Kise ve Necip Yılmaz'ın, "suç örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla, iki kez "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıldan 10 yıla olmak üzere toplam 9 yıl altışar aydan yirmi beşer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, sanıklar Hikmet Ölçer ve Zemirhan Yılmaz'ın, "suç örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Nazim Beyhan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Sercan Bingöl ve Zeki Yılmaz'ın da iki kez "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

- Terör saldırısı

İddianamede, 10 Aralık 2016'da saat 19.00 sıralarında Beşiktaş'taki VodafonePark'ta oynanan ve 20.45 sıralarında biten Beşiktaş-Bursaspor maçındaki taraftarların saat 22.10 sıralarında stadyumdan dağıldıkları belirtilerek, akabinde stadyumun arka kısmında, "eski Beleştepe" tabir edilen noktada TOMA aracının yanında, yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerinin beklediği, saat 22.29 sıralarında yolda seyir halindeki bomba yüklü otomobilin patlatıldığı anlatıldı.

Patlama sonucunda grup halinde bekleyen 39 emniyet mensubu ile oradan geçen araçlardaki 7 sivil olmak üzere toplam 46 kişinin şehit olduğu ve 208 polis memuru ile 35 sivilin yaralandığı vurgulanan iddianamede, terör örgütünün internet sitesinde 11 Aralık 2016'da yapılan açıklamayla bu saldırının sahiplenildiği belirtildi.

İddianamede, yine terör örgütünün 20 Aralık 2016'daki açıklamasıyla saldırıda ölen terör örgütü mensuplarının Kadri Kılınç ve Burak Yavuz olduklarının beyan edildiği ifade edilerek, eylemi gerçekleştirdiği belirtilen şahısların birinci derece yakınlarından elde edilen DNA örnekleri üzerinde yapılan moleküler genetik inceleme sonucunda teröristler Kılınç ve Yavuz'un eylemi gerçekleştirdiklerinin kesinleştiği kaydedildi.



