0553 313 94 23

Beşiktaş'taki terör saldırısı davası

Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:11
Beşiktaş'taki terör saldırısı davası

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park yanında gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin 28 sanığın yargılanması sürüyor.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 25 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Bazı müşteki ve avukatlarının da hazır bulunduğu duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla sürüyor. - İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 114 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz ve Sercan Bingöl hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Bu sanıklar hakkında ayrı ayrı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay ila 15 yıl, 7 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye yardım etme" suçundan 157 yıl 6 ay ila 210 yıl, 39 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye yardım etme" suçundan bin 315 yıl 9 ay ila bin 755 yıl, 35 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 340 yıl 9 ay ila 420 yıl, 208 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 2 bin 28 yıl ila 2 bin 496 yıl, zincirleme olarak "patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay ila 16 yıl 6 ay ve zincirleme şekilde "patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme" suçundan da 3 yıl 6 ay ila 16 yıl 6 ay arasında olmak üzere farklı oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklardan Rıdvan Döner, Fırat Kise ve Necip Yılmaz'ın, "suç örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla, iki kez "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıldan onar yıla olmak üzere toplam 9 yıl altışar aydan yirmibeşer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, sanıklar Hikmet Ölçer ve Zemirhan Yılmaz'ın "suç örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla, Nazim Beyhan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla, Sercan Bingöl ve Zeki Yılmaz'ın da iki kez "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

- Terör saldırısı

İddianamede, 10 Aralık 2016'da saat 19.00 sıralarında Beşiktaş'taki Vodafone Park'ta oynanan ve 20.45 sıralarında biten Beşiktaş-Bursaspor maçındaki taraftarların saat 22.10 sıralarında stadyumdan dağıldıkları belirtilerek, akabinde stadyumun arka kısmında, "eski Beleştepe" olarak tabir edilen noktada TOMA aracının yanında, yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerinin beklediği, saat 22.29 sıralarında yolda seyir halindeki bomba yüklü otomobilin patlatıldığı anlatılıyor.

Patlama sonucunda grup halinde bekleyen 39 emniyet mensubu ile oradan geçen araçlardaki 7 sivil olmak üzere toplam 46 kişinin şehit olduğu ve 208 polis memuru ile 35 sivilin yaralandığı vurgulanan iddianamede, terör örgütünün internet sitesinde 11 Aralık 2016'da yapılan açıklamayla bu saldırının sahiplenildiği belirtiliyor.

İddianamede, yine terör örgütünün 20 Aralık 2016'daki açıklamasıyla saldırıda ölen terör örgütü mensuplarının Kadri Kılınç ve Burak Yavuz olduklarını beyan ettiği aktarılarak, birinci derece yakınlarından elde edilen DNA örnekleri üzerinde yapılan moleküler genetik inceleme sonucunda teröristler Kılınç ve Yavuz'un eylemi gerçekleştirdiklerinin kesinleştiği kaydediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:11
  1. Beşiktaş'taki terör saldırısı davası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ulaştırmada “aslan payı” yine demiryollarının
    1. Ulaştırmada “aslan payı” yine..
    2. "Dede" lakaplı golcü, "ben hala..
    3. "Karada açan en büyük iki yelkenli..
    4. Fenerbahçe, Avrupa deplasmanlarında..
    5. Rekabet Kurulu kararları
    6. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    7. Binali Yıldırım'a sis engeli!
    8. Halk otobüsünde iğrenç olay! Kadın..
    9. İTO, KOBİ'lere "ihracat koçu" tayin..
    10. Ölümlü trafik kazası şüphelisine 15..
    11. Honda, Türkiye’de devam edecek
    12. 'Kozmik Bacı' yakalandı
    13. Kısa vadeli dış borç 2018'de 116,2..
    14. "ABD, DEAŞ tehdidi gerekçesiyle..
    15. THY, Alman KOBİ’lerini dünya pazarına..
    16. Trabzonspor'da Ekuban'a ilk 11 yaramıyor
    17. CHP hangi illerde belediye başkan..
    18. Diyarbakır'da patlayıcı yapımında..
    19. Türk mucidin ürettiği pille ısınan..
    20. En uzun süre sahnelenen Türk balesi:..
    21. DSP'den çok sert açıklama: "CHP..
    22. Yürek burkan olay! Ormanda ölü..
    23. Üzerinden araba geçen halıların değeri..
    24. Savaşın ve yokluğun çocuklarına..
    25. Savaşın ve yokluğun çocuklarına..
    26. Beşiktaş'taki terör saldırısı davası
    27. Beden eğitimi dersinde kızakla kaydılar
    28. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde..
    29. TCMB'den repo ihalesi
    30. Kısa vadeli dış borç stoku 2018’de..
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı