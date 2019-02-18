0553 313 94 23

Beşiktaş'taki terör saldırısı davası

Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 28 sanığın yargılanmasına devam edildi- Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan sanık Mustafa Demir'in tutuklanmasına karar verildi

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:01
Beşiktaş'taki terör saldırısı davası

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Akyüz, hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Mahkeme başkanı, sanık Akyüz’e "Tutuksuz sanık Hamit Değirmenci, sana ait olan markete gelmiş. Burada, kendisine daha önce bildirilen 'Hacı Amca' parolasını kullanmış. Sen de elinle marketin bodrumunu işaret etmişsin. Değirmenci, gösterdiğin yerden bir çanta almış. Bu çantada kalaşnikof tüfek, yüzlerce mermi, şarjör, ateşli silah dürbünü ve zaman ayarlı elektronik alet olduğunu tespit edilmiş. Ayrıca Gülşen Bahadır adlı kişiden ele geçirilen evraklarda bu hususlara, senin marketinin adresine ve 'Hacı Amca' parolasıyla seninle irtibata geçileceği bilgilerine rastlanmış. Bu konudaki savunman nedir?" diye sordu.

Sanık Akyüz, soruya "Hepsi uydurma, yalan, iftira. Bunlarla hiçbir ilgim yoktur. Olsaydı parmak izim ya da dükkanımdaki kamerada görüntüler çıkardı. Benim okuma yazmam yoktur. Bu dükkanı 2016’nın Ağustos ayında devraldım. Polis 2017 yılının Temmuz ayında evime operasyon düzenleyip beni aldı. Suçum neydi bilmiyordum. Emniyette bana çeşit çeşit fotoğraflar gösterdi. Hiçbirini tanımadım. Dosyam gelince suçumu gördüm. Şok oldum. Kimse bana gelip bir şey vermedi, ne benim dükkanıma geldiler ne de gittiler. Tahliyemi, beraatimi ve dosyamın ayrılmasını istiyorum." şeklinde cevap verdi.

Mahkeme başkanı, tutuksuz sanık Hamit Değirmenci’yi de sanık kürsüsüne çağırarak, daha önce ifadesinde belirttiği gibi parola söyleyerek çantayı aldığı kısık sesli market sahibinin, sanık Mehmet Akyüz olup olmadığını teşhis etmesini istedi. Değirmenci, hatırlayamadığını ve teşhiste bulunamayacağını öne sürerken, sanık Akyüz de Değirmenci’yi tanımadığını iddia etti.

Sanık Akyüz, ikametinden ele geçirilen ruhsatsız tabancayı neden bulundurduğunun sorulması üzerine, kendisine karşı daha önce gasp girişiminde bulunulduğunu ve bu nedenle kuru sıkı tabanca aldığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, bir önceki celse hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan sanık Mustafa Demir’in tutuklanmasına hükmederek, duruşmayı yarına erteledi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:01
  1. Beşiktaş'taki terör saldırısı davası
  2. Duruşma
  3. Savunma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sekmen: “Çalışacağız, koşacağız ve yeni bir demokrasi destanı yazacağız”
    1. Sekmen: “Çalışacağız, koşacağız ve..
    2. Jandarma teşkilatının 180. yıl dönümü
    3. AK Parti'nin Isparta mitingi
    4. Adana'daki silahlı saldırı davasında..
    5. Borsa günü düşüşle tamamladı
    6. 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını..
    7. Suudi Arabistan'da alimler greve..
    8. ALTSO Başkanı Şahin: "Yazılanlar..
    9. 100. Yılında Ardahan Kongreleri..
    10. CHP Çaycuma ilçe yönetimi görevden..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hamlemizle..
    12. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    13. Göçen maden ocağının ’kaçak’ olduğu..
    14. Başkan Orhan köylere çıkarma yaptı
    15. Trakya Kent Konseyleri Birliği..
    16. Sunar: “Palandöken’in kalkınma..
    17. Adana Demirspor laktak testinden geçti
    18. Tavuğu kaçırılan horoz çılgına döndü!
    19. Yer: Sivas! Camide ahlaksızlık
    20. Bakan Kasapoğlu: "İzmir için çok güzel..
    21. Ak Parti’den Narman ve Oltu’ya seçim..
    22. Geleneksel 9. Çorlu Kitap Fuarı sona..
    23. Öcalan’ın yakalanmasını bahane ederek..
    24. Bilecik’te metruk binada yangın
    25. Beşiktaş'taki terör saldırısı davası
    26. Avrupa'da büyük gerilim! Savaş..
    27. Gaziantep’teki tarihi eser operasyonda..
    28. Otobüsteki taciz şüphelisini döverek..
    29. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:..
    30. KKTC’de sapık ev sahibi kiracısına..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!