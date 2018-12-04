Beşiktaş'taki terör saldırısı davası

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 33 sanığın yargılandığı davanın 7. duruşması tamamlandı.



İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Gamze Zere Karadağ, dosyadaki sanıklardan Gülşen Bahadır ile Kadınlar Günü'nde tanıştığını, kendisini "Güneş" olarak tanıdığını söyledi.

Kendisiyle tanıştığı günden sonra metroda tesadüfen denk geldiğini savunan Karadağ, "Muhasebecilik yaptığını söylemişti ve ben de aynı işi yapıyordum. Benimle metrodan evime kadar yürüdü ve sohbetlerimiz muhasebecilik üzerineydi. 2017 bahar aylarında da evime geldi ve yine normal sohbetler yaptık. Herhangi bir terör örgütü sohbeti olmadı. Tüm suçlamaları reddediyorum. Tanışmamız ve evime gelmesi tesadüftür." dedi.

- Teröristin evine geldiğini kabul etmedi

Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, iddianamedeki, 7 Haziran 2016'da Vezneciler'deki terör saldırısını gerçekleştiren "Eylem Nevroz" kod adlı terörist Eylem Yaşa'nın ve bu saldırıyı organize ettiği öne sürülen sanıkların da Karadağ'ın evine geldiği yönünde iddialardan bahsetti.

Sanık Karadağ bu teröristleri tanımadığını iddia ederek, "Benim dairem bahçe katı, bana gelmediler. Ben bunları tanımıyorum. İddianamede 3. kata çıktıkları söyleniyor. Bizim binanın dış kapısı kolay açılıyor." ifadelerini kullandı.

Bazı şehit yakınları, sanığın yalan söylediğini ve birçok teröristin bu eve tesadüfen gidemeyeceğini belirtti.

- "Bomba malzemeleri olduğunu bilmiyordum"

Terör örgütü PKK'ya bomba temin ettiği öne sürülen sanıklardan Enver Yeşilbağdan da kendisinin tekstil işiyle uğraştığını ve terör örgütüyle bir ilişkisinin olmadığını öne sürdü.

Ortağı tutuklu sanık Fikret Biçen'in kendisini aradığını söyleyen Yeşilbağdan, "Benim çiğ köfte dükkanına gitmemi ve orada bulunan çuvallardaki malları almamı istedi. Ben de şu an gidemeyeceğimi ve sonra gideceğimi belirttim. O da bana dükkan sahibinin cenazesi olduğunu ve işlerin acele olduğunu söyledi. Ben de çuvalları almaya gittim. Çuvalların içinde bomba malzemeleri ve silahların olduğunu bilmiyordum." şeklinde savunma yaptı.

- "Patlayıcı kalıntıları tekstil işinden kaynaklı olabilir"

Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, sanığın arabasının bagajında TNT patlayıcısı kalıntılarının bulunduğunu hatırlattı.

Bunun üzerine sanık Yeşilbağdan ise tekstilde baskı işleri yaptıklarını, işlerinin kimyasalla ilgili olduğunu ve kalıntıların bu yüzden kalmış olabileceğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.



