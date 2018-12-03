Beşiktaş'taki terör saldırısı davası

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Ekim 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 33 sanığın yargılandığı davanın görülmesine yarın devam edilecek.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, birleşen dosyadaki sanıkların kimlik tespitleri yapıldı.

Kimlik tespitinin ardından sanıklara savunma yapıp yapmayacakları soruldu. Bazı tutuklu sanıklar iddianamenin eline geç ulaştığını öne sürerek savunma için süre istedi. Yargılanan 3 sanık ise Türkçe bilmediğini, Kürtçe tercüman istediğini belirtti.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Eren İlhan, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uzmanlık yaptığını kaydetti. Hastalarıyla dosya kapsamında yargılanan bazı sanıklara şifreli mesaj gönderdiği iddiasını kabul etmeyen İlhan, sanıklarla sadece hasta-doktor ilişkisi bulunduğunu savundu.

Bu kişilere implant tedavisi uyguladığını anlatan İlhan, "Yaptığım tedavilere ilişkin hastanede kayıtlar mevcuttur. Bunlar ortaya çıkarılırsa her şey anlaşılabilir. İddianamede iddia edildiği gibi şifreli mesajların olduğu yazılar da bana ait değildir. Diğer yazılarım bilirkişi tarafından incelenirce bu da ortaya çıkacaktır." şeklinde savunma yaptı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Fikret Biçen de kendisinin tekstil işiyle uğraştığını, terör örgütü ve bu dava ile ilişkisinin bulunmadığını öne sürerek hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.