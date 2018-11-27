Beşiktaş'taki market soygunu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta müşteri gibi girdiği marketin çalışanı silahla tehdit edip 13 bin 600 lira gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 16 Kasım'da Abbasağa Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bir markete müşteri gibi gelen kişi, çalışana silah doğrultarak kasadaki 13 bin 600 lirayı gasp edip kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 50 ayrı kamera görüntüsünü inceleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. Görüntülerde şüphelinin marketten yaya olarak kaçmaya başladığı, önce minibüse binip ardından ticari taksiye bindiği görülüyor. Şüphelinin trafiğe yakalanınca ticari taksiden inip yaya olarak kaçmaya devam ettiği görülüyor.

Bursa'ya kaçtığı belirlenen şüpheli Murat A. 23 Kasım'da saklandığı adrese düzenlenen baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.