Beşiktaş'taki cinayet
Apartman görevlisi kadını boğazını bıçakla keserek öldürdüğü ileri sürülen fitness hocası İ.Y, yakalandı20 Aralık 2018 Perşembe 18:00
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta apartman görevlisi kadını boğazını bıçakla keserek öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.
Etiler Mahallesi, Nispetiye Caddesi'ndeki bir apartmanda dün işlenen cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.
Olayın ardından kaçan şüpheli fitness hocası İ.Y, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Nispetiye Caddesi'ndeki apartmanın görevlisi Nefise Dolapçı, dün, bina sakinlerinin şikayeti üzerine, giriş kattaki dairede oturan şahsı yüksek sesle komşularını rahatsız ettiği gerekçesiyle uyarmaya gitmiş, tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.
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