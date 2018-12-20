0553 313 94 23

Beşiktaş'taki cinayet

Apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın cenazesi, memleketi Kastamonu'da defnedildi

20 Aralık 2018 Perşembe 15:55
Beşiktaş'taki cinayet

KASTAMONU (AA) - İstanbul Beşiktaş'ta bıçakla öldürülen apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Dolapçı'nın (48) cenazesi, ailesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınarak Azdavay ilçesine getirildi.

İlçeye bağlı Saray köyündeki cenaze törenine, Dolapçı'nın ailesi ve yakınları, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Dolapçı'nın cenazesi, köy kabristanlığında toprağa verildi.

İstanbul Beşiktaş'ta dün meydana gelen olayda, Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'ndeki apartmanın görevlisi olan Nefise Dolapçı, bina sakinlerinin şikayeti üzerine, giriş kattaki dairede oturan şahsı yüksek sesle komşularını rahatsız ettiği gerekçesiyle uyarmaya gitmiş, tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:55
  1. Azdavay
  2. Beşiktaş
  3. cinayet
  4. İstanbul
  5. Kastamonu
  6. Nefise Dolapçı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi
    1. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları..
    2. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    3. Fenomenlere "uyuşturucuyu özendirme"..
    4. Altın fiyatları
    5. Okulun istinat duvarı çöktü
    6. Köprü üzerinde toplanıp, kayıp..
    7. İTO 2019 İş Programı ve Bütçe..
    8. Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık..
    9. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    10. Cezaevinde olay! Gardiyanlar yaralandı
    11. Terör örgütü ABD'ye yalvardı!
    12. Erzincan’da tarihi eser kaçakçılığı..
    13. PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
    14. Posof'un "içi dışı kırmızı" elması..
    15. "KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan..
    16. Perinçek nokta atışı yaptı! 'İYİ Parti..
    17. Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
    18. MKE Ankaragücü'nde Eryaman Stadı..
    19. Fon sıkıntısı WFP'yi Filistinlilere..
    20. Putin gazetecilerle buluştu
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'