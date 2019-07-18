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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:47
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve şut çalışması yaptı.

Antrenmana izinli olan Gary Medel ile Rıdvan Yılmaz katılmadı. Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson, takımdan ayrı sahada koştu.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:47
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