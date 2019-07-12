0553 313 94 23

Beşiktaş’ta trafik polisine çarpan taksici gözyaşlarına hakim olamadı

İstanbul Beşiktaş’ta trafik kontrolü yapan polise ticari taksi sürücüsü çarptı.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:28
Beşiktaş’ta trafik polisine çarpan taksici gözyaşlarına hakim olamadı

İstanbul Beşiktaş’ta trafik kontrolü yapan polise ticari taksi sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen trafik polisi kafasından yaralanırken, polisin yaralandığını gören taksi sürücüsü gözyaşlarına hakim olamadı.


Olay, saat 09.30 sıralarında Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TBM 06 plakalı ticari taksi sürücüsü Bülent Bulut, bir başka aracın kendisini sıkıştırması sonucu şerit değiştirmek isterken refüj üzerinde trafik kontrolü yapan Bilal T. isimli polise çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis Bilal T., yere düşerek başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan trafik polisi Bilal T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada polisin yaralandığını gören ticari taksi sürücüsü Bülent Bulut ise gözyaşlarına hakim olamadı. Polis tarafından alkol kontrolü yapılan ticari taksi sürücüsü Bulut, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurbanlık hayvanları naklederken dikkat edilmesi gerekenler
    1. Kurbanlık hayvanları naklederken..
    2. Cizre’de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
    3. Artık denetim şart! Zehir tacirleri..
    4. Okullara iki yeni ara tatil..
    5. Kütahya’ya 646 kamu yatırımı projesi
    6. Tatvan Sakine Kalyoncu Kız Kur’an..
    7. ADÜ emekliye ayrılan personellerini..
    8. Türkiye’nin Ödüllü Mücevherleri, Çinli..
    9. “POTLAÇ” kadın emeği pazarı Moda’da..
    10. Dünyanın en zengini, cennet koyları..
    11. FETÖ'nün kritik isimlerine ceza yağdı..
    12. Srebrenitsa Buca’da unutulmadı
    13. Buse Özen kimdir? Son dakika Doğuş..
    14. Salihli’nin yeni başsavcısı Mustafa..
    15. İHA’nın haberi ses getirdi, genç kız..
    16. Kızının vatana sahip çıkmasının..
    17. TSKB’de iki yeni atama
    18. Rejim İdlib kent merkezini de vurdu: 8..
    19. Aracıyla kaldırıma çıkan suç makinesi,..
    20. Tatvan’da ‘15 Temmuz Şehitleri ve..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!