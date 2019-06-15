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Beşiktaş’ta ticari aracın çarptığı otomobil takla attı; 2 yaralı

Beşiktaş’ta seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 04:02
Beşiktaş’ta ticari aracın çarptığı otomobil takla attı; 2 yaralı

Beşiktaş’ta seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Çarpma sonucu diğer otomobil takla atarak kaldırıma düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 02:30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RH 5067 plakalı hafif ticari araç seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan 59 AAJ 561 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucu yoldan çıkarak takla atan otomobil yol kenarındaki kaldırıma düştü.Ters dönen otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından otomobil içerisinden çıkartılan yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan hafif ticari araç ise kaza yaptıktan yaklaşık 500 metre gittikten sonra durabildi.


Kaza yapan otomobil olay yerine çağrılan çekici ile kaldırılırken, hafif ticari araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 04:02
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