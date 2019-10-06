Beşiktaş'ta şok: Dorukhan Toköz'ün diz kapağı çıktı!

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada Dorukhan'dan kötü haber geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 71'inci dakikasında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında dizi dönen Dorukhan Toköz, uzun süre yerden kalkamadı. Oyuna devam edemeyen genç futbolcunun yerine 73'üncü dakikada Douglas girdi. Oyun alanını sedyeyle terk eden 23 yaşındaki oyuncu, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Sedyeyle sahayı terkeden milli oyuncu gözyaşlarını tutamazken, A Milli takımımızın oynayacağı Arnavutluk ve Fransa karşılaşmaları öncesinde de büyük talihsizlik oldu.

Beşiktaş'tan açıklama geldi

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Bu akşamki maçta sakatlanan oyuncumuzun sağ dizinde Patella ( diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edilmiş olup, oyuncumuz ameliyat edilecektir." sözlerine yer verildi.

Kavalcı: Dorukhan 4 ay olmayacak

Dorukhan'ın sakatlığıyla ilgili konuşan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı "Dorukhan, 4 ay sahalardan uzak kalacak. Bu gece hastanede, yarın ameliyata alınacak. N'Koudou MR'da, ondan sonra Oğuzhan MR'a gidecek. Onlarda çok büyük sakatlık yok, arka adalelerinde yırtık gözüküyor. Dorukhan'a çok üzüldük." dedi.

Oğuzhan ve N'koudou'dan kötü haber

Dorukhan'ın şokunu atlatamayan Beşiktaş'ta N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un da sakatlık yaşadığı açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu akşam oynanan Alanyaspor maçının son bölümünde sakatlanan sporcularımız Richards Kevin N’koudou ve Oğuzhan Özyakup’un yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi ‘nde çekilen MR tetkikleri sonucu N’Koudou’nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan’ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiş olup, tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."