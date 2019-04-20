Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, sağanak altında yapıldı. Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas, şut ve dar alanda kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. Taktik programının yer aldığı çalışmalarla süren antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı idmanla tamamlayarak, Sivas'a gidecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.