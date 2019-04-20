Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları20 Nisan 2019 Cumartesi 14:19
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, sağanak altında yapıldı.
Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas, şut ve dar alanda kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. Taktik programının yer aldığı çalışmalarla süren antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı idmanla tamamlayarak, Sivas'a gidecek.
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