Beşiktaş'ta Pepe depremi! Yırtık tespit edildi

Milli takımda Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe'nin sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Portekiz Milli Takımı'nın Polonya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçı sırasında sağ uyluk arka adalesinde batma ve ağrı hisseden Pepe'nin Porto'da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamada, tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı ifade edildi.