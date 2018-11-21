Beşiktaş'ta “Muhabbet-i Nebi” etkinliği düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) İstanbul Şubesi'nin düzenlediği “Muhabbet-i Nebi” programı, 13 şairin katılımıyla yapıldı.

Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camisi'nin avlusunda gerçekleştirilen açılışa katılan KAGEM İstanbul Şube Koordinatörü Ayşe Nur Kapusuz yaptığı konuşmada, "Yüce Allah'tan, alemlere rahmet olan gönderilen Peygamberimizin hayatını hayatımıza mihenk kılacak bir bilinç ve iradeyi bizlere lütfetmesini niyaz ederim." ifadelerini kullandı.

Programa katılan şairler Adem Yazıcı, Adem Turan, Bünyamin K, Cengizhan Orakçı, Ferman Karaçam, Hüseyin Akın, İsmail Karakurt, Nurettin Duman, Özcan Ünlü, Sıddık Ertaş, Şeref Akbaba, Şakir Kurtulmuş ve Zafer Acar, Hz. Muhammed’e muhabbetle yazılan naat formundaki şiirlerini dinleyicilerle paylaştı.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Muteber Gülsefa Uygur, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve Beşiktaş İlçe Müftüsü Hızır Hilmi Yılmaz'ın katıldığı “Muhabbet-i Nebi” programında Doç. Dr. Hikmet Toker ile Sultanahmet Camisi müezzini İbrahim Çoban segah ve uşşak makamında ilahiler okudu.











