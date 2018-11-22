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Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

22 Kasım 2018 Perşembe 16:39
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın 1,5 saat sürdüğü belirtildi.

Şili Milli Takımı kampında bulunan Gary Medel ve Enzo Roco'nun yer almadığı idmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

İdman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut antrenmanıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı idmanın ardından Ankara'ya giderek kampa girecek.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 16:39
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