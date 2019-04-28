Beşiktaş'ta kongreye doğru - Birlikte Beşiktaş Hareketi, disiplin, denetim, seçme ve sicil kurulu listeleriyle seçime girecek



İSTANBUL (AA) - Birlikte Beşiktaş Hareketi, siyah-beyazlı kulübün yaklaşan olağan seçimli kongresinde kurullarda yer almak için liste çıkarma kararı aldı. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneğinde düzenlenen toplantıda gerçekleştirilen sunumda katılımcılara oluşumun çalışmaları hakkında bilgi verildi. Toplantıda, disiplin, denetim, seçme ve sicil kurulu listeleriyle seçime katılma kararı alındığı bildirildi. Organizasyonda kurul listelerinde yer alan isimler üyelere tanıtıldı. Etkinliğe, siyah-beyazlı kulübün eski yöneticilerinden Mesut Urgancılar, Adnan Dalgakıran, Berkan Gocay ve divan kurulunun eski başkanı Yalçın Karadeniz de katıldı. Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 5 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı 12 Mayıs Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.





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