0553 313 94 23

Beşiktaş’ta kırmızı ışık ihlali kaza getirdi

Beşiktaş’ta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet sürücüsü dönüş yapan bir otomobile çarptı.

02 Haziran 2019 Pazar 11:35
Beşiktaş’ta kırmızı ışık ihlali kaza getirdi

Beşiktaş’ta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet sürücüsü dönüş yapan bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 10.15 sıralarında Barbaros Bulvarı’ndan Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Göksel Şadoğlu iddiaya göre yanan kırmızı ışıkta durmayarak devam etmek istedi. Hızını düşürmeyen motosiklet sürücüsü o esnada dönüş yapan otomobile yan tarafından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü havaya fırlayarak yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar ise durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



"Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçti"


Kazaya ışık ihlalinin neden olduğunu belirten bir vatandaş, "Otomobil yeşil ışıkta geçiyordu. Motosiklet sürücüsü ise kırmızıda durmayıp otomobile çarpıp yere fırladı. Sağlık ekipleri şu anda müdahale ediyor. Durumu nedir bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.


Meydana gelen kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bunları hiç düşündün mü? İlginç
    1. Bunları hiç düşündün mü? İlginç
    2. Türkiye’nin çehresi değişecek! Yepyeni..
    3. Beşiktaş'tan transfer bombası Yasin..
    4. Sapkın projelerin kaynağına..
    5. Mansur Yavaş’ın atamasıyla, İYİ..
    6. Evkur Yeni Malatyaspor’da seçimli..
    7. Oku/Tefekkür et
    8. İtalya'da kruvaziyer, tekneye çarptı:..
    9. Odunpazarı bayrama hazır
    10. Seçer: "Halkımızın bizden..
    11. Nakavtla kaybeden Joshua: Geri döneceğim
    12. Hadislerde dua
    13. Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi!..
    14. Kültür ve sanat dolu galeriler..
    15. Metin Külünk'ten 'İstanbul seçimi'..
    16. Ramazan etkinlikleri Mehmet Diker..
    17. Irak'ta bir DEAŞ'lı Fransız'a daha..
    18. Bir ayet... Bir hadis...
    19. Jandarma keklik avcılarını yakaladı
    20. Alkollü minibüs sürücüsü 14 kişilik..
    21. Galatasaray aradığı golcüyü Çekya'da..
    22. Kazım Kurt’un Ramazan Bayramı mesajı
    23. Müslümanın hali
    24. Yıldız oyuncu resmen açıkladı!..
    25. Şehidin baba ocağında acı bekleyiş
    26. Beşiktaş’ta gözler Avcı’da
    27. 16 yaşındaki gencin sır ölümü
    28. Dizdar: "Yargı reformuyla yatırım..
    29. Seçer: "Tarihe geçmek istiyorum"
    30. Avrupa Kürek Şampiyonası
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür