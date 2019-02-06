Beşiktaş'ta İlhan Mansız depremi! Kimse beklemiyordu... Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlüğünü yapan İlhan Mansız, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı

Siyah beyazlı takımda bu sezon başında Guti ile birlikte yardımcı antrenörlük görevine getirilen İlhan Mansız, Beşiktaş'tan ayrıldı. Nedeni sağlık sorunları... İlhan Mansız'ın yıllar önce geçirdiği trafik kazasının ardından bir süredir devam eden belindeki rahatsızlığı nedeniyle görevinden ayrıldığı öğrenildi. İlhan, belindeki rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olacak ve bu sebeple 6-7 ay spor yapamayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.