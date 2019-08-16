Beşiktaş'ta Hedef Kodjia!
Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi.16 Ağustos 2019 Cuma 09:35
Beşiktaş önümüzdeki sezonun yapılanmasına devam ediyor. Bugün başlayacak süper lige bomba gibi bir başlangıç yapmak isteyen siyah beyazlılarda transfer hareketliliği yaşanıyor. Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta hedef Yohan Boli'den sonra Jonathan Kodjia'ya çevrilecek..
Eğer Yohan Boli ile anlaşma sağlanamazsa bu oyuncuya öncelik verilecek. Beşiktaş’ta gözler gerçekleştirilecek transferlere çevrildi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Kadroya golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş’ın Aston Villa forması giyen Jonathan Kodjia’yı transfer etmeyi düşündüğü iddia edildi.
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