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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Genç oyuncu geri dönüyor

Yeni sezonda beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta sezon başında 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a kiralanan Orkan Çınar, geri dönüyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:36
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Genç oyuncu geri dönüyor

Beşiktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor.

Sezon başında kiralamıştı

Sözleşmede yer alan "Devre arası geri çağrılabilir" maddesine göre siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncuyu Antalya kampına dahil etmeyi planlıyor.

Orkan'ın hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre kampa katılıp katılmayacağı netlik kazanacak.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 19:36
  1. Antalya
  2. Beşiktaş
  3. Adana Demirspor
  4. Orkan Çınar

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