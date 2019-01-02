Beşiktaş'ta flaş gelişme! Genç oyuncu geri dönüyor
Yeni sezonda beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta sezon başında 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a kiralanan Orkan Çınar, geri dönüyor.02 Ocak 2019 Çarşamba 19:36
Beşiktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor.
Sezon başında kiralamıştı
Sözleşmede yer alan "Devre arası geri çağrılabilir" maddesine göre siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncuyu Antalya kampına dahil etmeyi planlıyor.
Orkan'ın hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre kampa katılıp katılmayacağı netlik kazanacak.
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