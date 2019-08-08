Beşiktaş'ta şok ayrılık! Kulüp bulması istendi
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş, performansı ile eleştirilen Mirin'in kendisine kulüp bulmasını istedi.08 Ağustos 2019 Perşembe 13:30
Bu sezon kadrosuna Ljajic, Tyler Boyd, Douglas ve Victor Ruiz'i katan Beşiktaş'ta takımdan gidenlerde belli oluyor. Siyah beyazlı ekip performansı ile eleştirilen Mirin'i gönderme kararı aldı. Fransız oyuncunun kendisine kulüp bulması istendi.
Kulüp bulması istendi
Milliyet'te yer alan habere göre; Siyah-beyazlı yönetim, performansı eleştiri konusu olan Isimat Mirin ile yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaşlı idareciler, geçen sezon devre arasında PSV Eindhoven'dan kadroya katılan Fransız stopere "Kulüpbul" dedi.
Evini boşaltılyor
Mirin'in evini boşaltmaya başladığı öğrenildi. 27 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimi sezon Beşiktaş formasıyla 20 resmi maça çıktı.
Siyah-beyazlı takımda Adriano, Mustafa Pektemek ve Gökhan Töre ile yollar ayrılmıştı.
YORUM YAZ