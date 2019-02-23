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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:13
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

İdmanda 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik çalışmalar yapan oyucuların, ardından tam sahada çift kale maç oynadıkları ifade edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.


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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:13
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