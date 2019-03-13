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Beşiktaş’ta feci kaza: 1 ölü

Beşiktaş’ta sabah erken saatlerde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 07:57
Beşiktaş’ta feci kaza: 1 ölü

Beşiktaş’ta sabah erken saatlerde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

 

Kaza, saat 06:00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarında seyir halinde olan, kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolündeki 34 PB 6960 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri kırıp karşı yöne geçerek, seyir halinde olan Ebubekir B.’nin kullandığı 34 TBY 44 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu ticari taksi sürücüsü ve yolcu 2 kişi araç içerisine sıkıştı. Diğer otomobil sürücüsü ile araç içerisinde bulunan 4 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ticari taksi içerisindeki 2 yolcu çıkartılarak ambulansa konuldu. Ticari taksi içerisinde sıkışan taksi sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra itfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Ebubekir B.,’nin cenazesi ambulansa konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Kaza yapan araçta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan 4 kişi polis tarafından gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Yapılan alkol kontrolünde ise otomobil sürücüsünün 0,93 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

 

Kaza nedeniyle araç trafiği oluşurken, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

 

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 07:57
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