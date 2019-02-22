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Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

22 Şubat 2019 Cuma 10:23
Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'taki toplantı salonunda saat 10.30'da başlayacak.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:23
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