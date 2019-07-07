Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta daha takımdan ayrılan oyuncuların yerine herhangi bir takviye yapılmazken, Burak Yılmaz ile ilgili yaşanan ani gelişme planları alt üst etti. Golcü oyuncunun 1 hafta içerisinde takımdan ayrılacağı ve bir başka kulübe imza atacağı iddia edildi.

Süper Lig'i 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılmak hakkı kazanan Beşiktaş'ta transfer sessizliği sürüyor.

Abdullah Avcı ısrarla transferlerin kampa yetişmesi gerektiğini vurgularken, yönetim transferde ince eleyip sık dokumaya devam ediyor. Kara Kartal'da birçok oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor.

İtalya'ya gidebilir

Larin ve Mustafa Pektemek'in ayrılışının ardından Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile de yollar ayrılabilir.

İtalya Serie A'ya bu yıl çıkan Lecce'nin takibinde olan Burak, İtalya'ya gitmeye sıcak bakıyor.

Kariyerine İtalya'da devam etmek isteyen veFikret Orman ile masaya oturan yıldız golcünün başkandan müsaade istediği öğrenilirken, ekonomik anlamda kötü bir dönem geçiren siyah beyazlı kulübün Burak Yılmaz'ın transferine izin verdiği belirtildi.

Alternatif isim Adebayor

Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlı kulüp 33 yaşındaki oyuncunun yerini Adebayor'la doldurma planını yapıyor.

Önümüzdeki hafta içi 33 yaşındaki milli futbolcuyu resmi olarak KAP'a bildirmeye hazırlanan Beşiktaş'ın Başakşehir'le yollarını ayıran Adebayor'u kadrosuna katacağı ifade edilirken, Kara Kartal'ın bu satıştan 1,5 milyon euro'yu kasasına koyacağı bildirildi.