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Beşiktaş'ta dehşet! Zorla arabaya bindirip parasını gasp ettiler

Beşiktaş sahilde yürüyen 70 yaşındaki yaşlı adamı soru sorma bahanesiyle araca bindirip paralarını aldıktan sonra yola bırakan şüpheliler kaçtı. Yüzünden yaralanan yaşlı adam ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

09 Aralık 2018 Pazar 13:29
Beşiktaş'ta dehşet! Zorla arabaya bindirip parasını gasp ettiler

Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Sahil'de yürüyen 70 yaşındaki bir kişiyi sahil yolundan gelen bir otomobildeki iki şüpheli soru sorma bahanesiyle aracın yanına çağırdı. Yaşlı adamı zorla araca bindiren şüpheliler, Aşiyan Mezarlığı'nın yanındaki yokuşa geldiklerinde aracı durdurarak, yaşlı adamın cebindeki paraları aldı.

Bin dolar ve 2 bin lirayı gasp eden şüpheliler, yaşlı adamı otomobilden atarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hafif yaralı adamı gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. Polis ilk ifadesi olay yerinde alınan yaralıyı taksiye bindirerek hastaneye götürüldü.

Gasp edilen adamın hastanedeki tedavisinin ardından Arnavutköy Polis Merkezi'nde ifadesi alınacağı öğrenildi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, kaçan şüphelileri arıyor.  

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 13:29
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