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Beşiktaş'ta çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Beşiktaş'ta kavga sırasında bacağından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

05 Mart 2019 Salı 23:03
Beşiktaş'ta çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Alınan bilgiye göre, Vişnezade Mahallesi Dibekçi Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga ettiği gruptaki bir kişinin silahla ateş ettiği Yakup K. bacağından yaralandı. Ateş eden kişi ise olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 23:03
  1. Beşiktaş
  2. silahla yaralama
  3. Vişnezade Mahallesi

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